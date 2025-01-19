GINGER GANG 圖標

GINGER GANG 價格 (GINGER)

USD

GINGER GANG (GINGER) 實時價格圖表

$0.00587571
$0.00587571$0.00587571
-19.40%(1D)

今天 GINGER GANG (GINGER) 的價格

今天 GINGER GANG (GINGER) 的實時價格爲 0.00587571 USD。目前其市值爲 $ 5.88M USD。GINGER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GINGER GANG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 331.85K USD
- GINGER GANG 當天價格變化爲 -19.43%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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GINGER GANG (GINGER) 價格表現 USD

今天內，GINGER GANG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001417620024720441
在過去30天內，GINGER GANG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，GINGER GANG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，GINGER GANG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001417620024720441-19.43%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GINGER GANG (GINGER) 價格分析

GINGER GANG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00525715
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$ 0.00744149
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$ 0.00881812
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+3.08%

-19.43%

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GINGER GANG (GINGER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M

$ 331.85K
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1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是GINGER GANG (GINGER)

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

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GINGER 兌換爲當地貨幣

1 GINGER 兌換 AUD
A$0.0094598931
1 GINGER 兌換 GBP
0.0048180822
1 GINGER 兌換 EUR
0.0056994387
1 GINGER 兌換 USD
$0.00587571
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RM0.026440695
1 GINGER 兌換 TRY
0.2081764053
1 GINGER 兌換 JPY
¥0.9181972017
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0.6022015179
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Rp96.3230993424
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0.3440228205
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C$0.0084610224
1 GINGER 兌換 BDT
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1 GINGER 兌換 NGN
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1 GINGER 兌換 UAH
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Rs1.6380304338
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฿0.2020656669
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NT$0.1932521019
1 GINGER 兌換 CHF
Fr0.0053468961
1 GINGER 兌換 HKD
HK$0.0457130238
1 GINGER 兌換 MAD
.د.م0.0589921284