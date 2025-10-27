Ging Gong Kaew（GGK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00224676 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.18% 漲跌幅（1D） -12.36% 漲跌幅（7D） -22.44%

Ging Gong Kaew（GGK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GGK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GGK 的歷史最高價為 $ 0.00224676，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GGK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.18%，過去 24 小時內變動為 -12.36%，過去 7 天內累計變動為 -22.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ging Gong Kaew（GGK）市場資訊

市值 $ 100.88K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 100.88K 流通量 999.84M 總供應量 999,842,322.433915

Ging Gong Kaew 的目前市值為 $ 100.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GGK 的流通量為 999.84M，總供應量是 999842322.433915，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.88K。