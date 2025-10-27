Giko Cat（GIKO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.191159 $ 0.191159 $ 0.191159 24H最低價 $ 0.236104 $ 0.236104 $ 0.236104 24H最高價 24H最低價 $ 0.191159$ 0.191159 $ 0.191159 24H最高價 $ 0.236104$ 0.236104 $ 0.236104 歷史最高 $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 最低價 $ 0.186777$ 0.186777 $ 0.186777 漲跌幅（1H） -3.69% 漲跌幅（1D） +1.02% 漲跌幅（7D） -1.18% 漲跌幅（7D） -1.18%

Giko Cat（GIKO）目前實時價格為 $0.214451。過去 24 小時內，GIKO 的交易價格在 $ 0.191159 至 $ 0.236104 之間波動，市場活躍度顯著。GIKO 的歷史最高價為 $ 6.95，歷史最低價為 $ 0.186777。

從短期表現來看，GIKO 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.69%，過去 24 小時內變動為 +1.02%，過去 7 天內累計變動為 -1.18%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Giko Cat（GIKO）市場資訊

市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401

Giko Cat 的目前市值為 $ 2.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GIKO 的流通量為 10.00M，總供應量是 9999192.712835401，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.14M。