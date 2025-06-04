Giggles 圖標

Giggles 價格 (GIGGLES)

USD

Giggles (GIGGLES) 實時價格圖表

$0.00218915
$0.00218915$0.00218915
-4.60%(1D)

今天 Giggles (GIGGLES) 的價格

今天 Giggles (GIGGLES) 的實時價格爲 0.00218915 USD。目前其市值爲 $ 2.19M USD。GIGGLES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Giggles 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Giggles 當天價格變化爲 -4.60%
- 其循環供應量爲 999.48M USD

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Giggles (GIGGLES) 價格表現 USD

今天內，Giggles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000105601293077792
在過去30天內，Giggles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Giggles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Giggles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000105601293077792-4.60%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Giggles (GIGGLES) 價格分析

Giggles 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00214188
$ 0.00214188$ 0.00214188

$ 0.00273185
$ 0.00273185$ 0.00273185

$ 0.00630719
$ 0.00630719$ 0.00630719

-0.47%

-4.60%

-38.84%

Giggles (GIGGLES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

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999.48M
999.48M 999.48M

什麼是Giggles (GIGGLES)

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Giggles (GIGGLES) 資源

官網

大家還在問：關於 Giggles (GIGGLES) 的其他問題

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GIGGLES 兌換爲當地貨幣

1 GIGGLES 兌換 VND
57.60748225
1 GIGGLES 兌換 AUD
A$0.003371291
1 GIGGLES 兌換 GBP
0.0015980795
1 GIGGLES 兌換 EUR
0.0019045605
1 GIGGLES 兌換 USD
$0.00218915
1 GIGGLES 兌換 MYR
RM0.009281996
1 GIGGLES 兌換 TRY
0.0856614395
1 GIGGLES 兌換 JPY
¥0.314974902
1 GIGGLES 兌換 RUB
0.1728771755
1 GIGGLES 兌換 INR
0.1876320465
1 GIGGLES 兌換 IDR
Rp35.887699176
1 GIGGLES 兌換 KRW
3.0153571015
1 GIGGLES 兌換 PHP
0.121935655
1 GIGGLES 兌換 EGP
￡E.0.1087350805
1 GIGGLES 兌換 BRL
R$0.0123249145
1 GIGGLES 兌換 CAD
C$0.0029991355
1 GIGGLES 兌換 BDT
0.267601696
1 GIGGLES 兌換 NGN
3.4638263705
1 GIGGLES 兌換 UAH
0.0909591825
1 GIGGLES 兌換 VES
Bs0.2101584
1 GIGGLES 兌換 PKR
Rs0.6157860035
1 GIGGLES 兌換 KZT
1.1214796535
1 GIGGLES 兌換 THB
฿0.0714319645
1 GIGGLES 兌換 TWD
NT$0.0656526085
1 GIGGLES 兌換 AED
د.إ0.0080341805
1 GIGGLES 兌換 CHF
Fr0.001795103
1 GIGGLES 兌換 HKD
HK$0.017162936
1 GIGGLES 兌換 MAD
.د.م0.0201182885
1 GIGGLES 兌換 MXN
$0.0421411375