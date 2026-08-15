Giggle Panda 今日價格

Giggle Panda (GIGL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.21%。目前 GIGL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GIGL。

Giggle Panda 目前市值在 $ 31,880 排名第 #-，流通供應量為 884.04M GIGL。過去 24 小時內，GIGL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0063259，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GIGL 在過去一小時內波動了 +0.40%，過去7 天內波動了 +1.99%。過去一天，總交易量達到 --。

Giggle Panda（GIGL）市場資訊

市值 $ 31.88K$ 31.88K $ 31.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.88K$ 31.88K $ 31.88K 流通量 884.04M 884.04M 884.04M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Giggle Panda 的目前市值為 $ 31.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GIGL 的流通量為 884.04M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.88K。