Giggle Cat 今日價格

Giggle Cat (GICAT) 今日實時價格為 $ 0.00236902，過去 24 小時內變化了 1.56%。目前 GICAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00236902 每 GICAT。

Giggle Cat 目前市值在 $ 236,804 排名第 #-，流通供應量為 100.00M GICAT。過去 24 小時內，GICAT 的交易價格在 $ 0.00233471（低點）和 $ 0.00238193（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00775449，而歷史最低價為 $ 0.00214368。

短期表現方面，GICAT 在過去一小時內波動了 +0.40%，過去7 天內波動了 -5.55%。過去一天，總交易量達到 $ 2.26。

Giggle Cat（GICAT）市場資訊

市值 $ 236.80K$ 236.80K $ 236.80K 成交量（24H） $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 完全稀釋市值 $ 236.80K$ 236.80K $ 236.80K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Giggle Cat 的目前市值為 $ 236.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.26。GICAT 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 236.80K。