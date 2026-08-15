GIGATROLL 今日價格

GIGATROLL ($GIGATROLL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 $GIGATROLL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $GIGATROLL。

GIGATROLL 目前市值在 $ 51,004 排名第 #-，流通供應量為 999.98M $GIGATROLL。過去 24 小時內，$GIGATROLL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$GIGATROLL 在過去一小時內波動了 -0.18%，過去7 天內波動了 +18.61%。過去一天，總交易量達到 --。

GIGATROLL（$GIGATROLL）市場資訊

市值 $ 51.00K$ 51.00K $ 51.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 51.00K$ 51.00K $ 51.00K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,982,465.234947 999,982,465.234947 999,982,465.234947

GIGATROLL 的目前市值為 $ 51.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$GIGATROLL 的流通量為 999.98M，總供應量是 999982465.234947，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.00K。