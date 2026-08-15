GIGAGIRL 今日價格

GIGAGIRL (GIGI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 GIGI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GIGI。

GIGAGIRL 目前市值在 $ 33,174 排名第 #-，流通供應量為 997.00M GIGI。過去 24 小時內，GIGI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GIGI 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -1.00%。過去一天，總交易量達到 --。

GIGAGIRL（GIGI）市場資訊

市值 $ 33.17K$ 33.17K $ 33.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.17K$ 33.17K $ 33.17K 流通量 997.00M 997.00M 997.00M 總供應量 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

GIGAGIRL 的目前市值為 $ 33.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GIGI 的流通量為 997.00M，總供應量是 996996983.399784，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.17K。