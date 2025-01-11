Ghozali 404 圖標

Ghozali 404 價格 (GHZLI)

USD

Ghozali 404 (GHZLI) 實時價格圖表

$27.12
$27.12$27.12
+2.00%(1D)

今天 Ghozali 404 (GHZLI) 的價格

今天 Ghozali 404 (GHZLI) 的實時價格爲 27.12 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GHZLI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ghozali 404 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.03 USD
- Ghozali 404 當天價格變化爲 +2.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ghozali 404 (GHZLI) 價格表現 USD

今天內，Ghozali 404 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.557694
在過去30天內，Ghozali 404 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +152.2808231520
在過去60天內，Ghozali 404 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +108.8691882720
在過去90天內，Ghozali 404 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.557694+2.10%
30天$ +152.2808231520+561.51%
60天$ +108.8691882720+401.44%
90天$ 0--

Ghozali 404 (GHZLI) 價格分析

Ghozali 404 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 26.39
$ 26.39$ 26.39

$ 27.12
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$ 4,683.53
$ 4,683.53$ 4,683.53

--

+2.10%

-11.61%

Ghozali 404 (GHZLI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.03
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0.00
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什麼是Ghozali 404 (GHZLI)

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Ghozali 404 (GHZLI) 資源

官網

大家還在問：關於 Ghozali 404 (GHZLI) 的其他問題

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GHZLI 兌換爲當地貨幣

1 GHZLI 兌換 AUD
A$43.9344
1 GHZLI 兌換 GBP
21.9672
1 GHZLI 兌換 EUR
26.3064
1 GHZLI 兌換 USD
$27.12
1 GHZLI 兌換 MYR
RM121.7688
1 GHZLI 兌換 TRY
960.5904
1 GHZLI 兌換 JPY
¥4,276.0104
1 GHZLI 兌換 RUB
2,756.2056
1 GHZLI 兌換 INR
2,337.4728
1 GHZLI 兌換 IDR
Rp444,590.0928
1 GHZLI 兌換 PHP
1,600.08
1 GHZLI 兌換 EGP
￡E.1,370.3736
1 GHZLI 兌換 BRL
R$165.9744
1 GHZLI 兌換 CAD
C$39.0528
1 GHZLI 兌換 BDT
3,308.0976
1 GHZLI 兌換 NGN
42,046.3056
1 GHZLI 兌換 UAH
1,146.6336
1 GHZLI 兌換 VES
Bs1,437.36
1 GHZLI 兌換 PKR
Rs7,552.1064
1 GHZLI 兌換 KZT
14,311.224
1 GHZLI 兌換 THB
฿940.5216
1 GHZLI 兌換 TWD
NT$897.9432
1 GHZLI 兌換 CHF
Fr24.6792
1 GHZLI 兌換 HKD
HK$210.9936
1 GHZLI 兌換 MAD
.د.م272.2848