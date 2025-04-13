GHOG 價格 (GHOG)
今天 GHOG (GHOG) 的實時價格爲 16.02 USD。目前其市值爲 $ 97.32K USD。GHOG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GHOG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GHOG 當天價格變化爲 -18.99%
- 其循環供應量爲 6.08K USD
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今天內，GHOG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.75611196909283。
在過去30天內，GHOG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，GHOG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，GHOG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -3.75611196909283
|-18.99%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
GHOG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.11%
-18.99%
+1.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem
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|1 GHOG 兌換 VND
₫410,768.82
|1 GHOG 兌換 AUD
A$25.4718
|1 GHOG 兌換 GBP
￡12.1752
|1 GHOG 兌換 EUR
€14.0976
|1 GHOG 兌換 USD
$16.02
|1 GHOG 兌換 MYR
RM70.8084
|1 GHOG 兌換 TRY
₺607.4784
|1 GHOG 兌換 JPY
¥2,299.0302
|1 GHOG 兌換 RUB
₽1,332.5436
|1 GHOG 兌換 INR
₹1,377.0792
|1 GHOG 兌換 IDR
Rp266,999.8932
|1 GHOG 兌換 KRW
₩22,755.609
|1 GHOG 兌換 PHP
₱916.0236
|1 GHOG 兌換 EGP
￡E.821.5056
|1 GHOG 兌換 BRL
R$93.8772
|1 GHOG 兌換 CAD
C$22.1076
|1 GHOG 兌換 BDT
৳1,942.425
|1 GHOG 兌換 NGN
₦25,468.9164
|1 GHOG 兌換 UAH
₴661.7862
|1 GHOG 兌換 VES
Bs1,137.42
|1 GHOG 兌換 PKR
Rs4,482.2358
|1 GHOG 兌換 KZT
₸8,261.8344
|1 GHOG 兌換 THB
฿536.1894
|1 GHOG 兌換 TWD
NT$518.5674
|1 GHOG 兌換 AED
د.إ58.7934
|1 GHOG 兌換 CHF
Fr12.9762
|1 GHOG 兌換 HKD
HK$124.155
|1 GHOG 兌換 MAD
.د.م148.6656
|1 GHOG 兌換 MXN
$325.206