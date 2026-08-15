GhibliCZ 今日價格

GhibliCZ (GHIBLI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 GHIBLI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GHIBLI。

GhibliCZ 目前市值在 $ 42,197 排名第 #-，流通供應量為 855.67M GHIBLI。過去 24 小時內，GHIBLI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00586493，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GHIBLI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.70%。過去一天，總交易量達到 --。

GhibliCZ（GHIBLI）市場資訊

市值 $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K 流通量 855.67M 855.67M 855.67M 總供應量 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292

GhibliCZ 的目前市值為 $ 42.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GHIBLI 的流通量為 855.67M，總供應量是 855667272.6157292，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.20K。