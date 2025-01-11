Ghast 圖標

Ghast 價格 (GHA)

USD

Ghast (GHA) 實時價格圖表

$2.23
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今天 Ghast (GHA) 的價格

今天 Ghast (GHA) 的實時價格爲 2.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ghast 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.81 USD
- Ghast 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ghast (GHA) 價格表現 USD

今天內，Ghast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Ghast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0425709230
在過去60天內，Ghast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2882341900
在過去90天內，Ghast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0425709230-1.90%
60天$ -0.2882341900-12.92%
90天$ 0--

Ghast (GHA) 價格分析

Ghast 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 82.82
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Ghast (GHA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.81
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什麼是Ghast (GHA)

Ghast Protocol is an enhanced yield-and-lending protocol built on top of GMX's $GLP, GMD Protocol, and other existing large-cap applications within the Arbitrum ecosystem. By employing an enhanced version of GMD Protocol's Pseudo-Delta-Neutral strategy, we are a liquidation-free money-market strategies for yield-bearing tokens, allowing DeFi investors to access institution-grade yield optimization and unlock utmost capital efficiency.

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Ghast (GHA) 資源

官網

大家還在問：關於 Ghast (GHA) 的其他問題

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GHA 兌換爲當地貨幣

1 GHA 兌換 AUD
A$3.6126
1 GHA 兌換 GBP
1.8063
1 GHA 兌換 EUR
2.1631
1 GHA 兌換 USD
$2.23
1 GHA 兌換 MYR
RM10.0127
1 GHA 兌換 TRY
78.9866
1 GHA 兌換 JPY
¥351.6041
1 GHA 兌換 RUB
226.6349
1 GHA 兌換 INR
192.2037
1 GHA 兌換 IDR
Rp36,557.3712
1 GHA 兌換 PHP
131.57
1 GHA 兌換 EGP
￡E.112.6819
1 GHA 兌換 BRL
R$13.6476
1 GHA 兌換 CAD
C$3.2112
1 GHA 兌換 BDT
272.0154
1 GHA 兌換 NGN
3,457.3474
1 GHA 兌換 UAH
94.2844
1 GHA 兌換 VES
Bs118.19
1 GHA 兌換 PKR
Rs620.9881
1 GHA 兌換 KZT
1,176.771
1 GHA 兌換 THB
฿77.3364
1 GHA 兌換 TWD
NT$73.8353
1 GHA 兌換 CHF
Fr2.0293
1 GHA 兌換 HKD
HK$17.3494
1 GHA 兌換 MAD
.د.م22.3892