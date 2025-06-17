GGEZ1 價格 (GGEZ1)
今天 GGEZ1 (GGEZ1) 的實時價格爲 0.087316 USD。目前其市值爲 $ 155.27M USD。GGEZ1 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GGEZ1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GGEZ1 當天價格變化爲 +0.20%
- 其循環供應量爲 1.78B USD
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今天內，GGEZ1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00017597。
在過去30天內，GGEZ1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，GGEZ1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，GGEZ1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00017597
|+0.20%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
GGEZ1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
+0.20%
+13.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GGEZ1 is a Layer 1 blockchain ecosystem specializing in the tokenization sustainability assets to create stable, transparent, and asset-backed cryptocurrencies. By combining Regenerative Finance (ReFi) principles with blockchain technology, GGEZ1 addresses two critical global challenges: combating climate change and increasing financial inclusion. The platform facilitates real-world asset (RWA) tokenization through three core functions: a tokenization launchpad for asset owners to tokenize sustainability assets, a marketplace for sustainability-backed cryptocurrencies, and a Web3 distribution framework to ensure accessibility and liquidity across decentralized finance (DeFi) platforms and exchanges.
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|1 GGEZ1 兌換 VND
₫2,297.72054
|1 GGEZ1 兌換 AUD
A$0.13359348
|1 GGEZ1 兌換 GBP
￡0.06374068
|1 GGEZ1 兌換 EUR
€0.07509176
|1 GGEZ1 兌換 USD
$0.087316
|1 GGEZ1 兌換 MYR
RM0.37021984
|1 GGEZ1 兌換 TRY
₺3.43850408
|1 GGEZ1 兌換 JPY
¥12.65383472
|1 GGEZ1 兌換 RUB
₽6.8717692
|1 GGEZ1 兌換 INR
₹7.5353708
|1 GGEZ1 兌換 IDR
Rp1,431.40960704
|1 GGEZ1 兌換 KRW
₩119.44654168
|1 GGEZ1 兌換 PHP
₱4.96216828
|1 GGEZ1 兌換 EGP
￡E.4.37627792
|1 GGEZ1 兌換 BRL
R$0.47674536
|1 GGEZ1 兌換 CAD
C$0.1178766
|1 GGEZ1 兌換 BDT
৳10.67350784
|1 GGEZ1 兌換 NGN
₦134.95473644
|1 GGEZ1 兌換 UAH
₴3.62623348
|1 GGEZ1 兌換 VES
Bs8.906232
|1 GGEZ1 兌換 PKR
Rs24.7278912
|1 GGEZ1 兌換 KZT
₸44.7538158
|1 GGEZ1 兌換 THB
฿2.8421358
|1 GGEZ1 兌換 TWD
NT$2.57844148
|1 GGEZ1 兌換 AED
د.إ0.32044972
|1 GGEZ1 兌換 CHF
Fr0.07072596
|1 GGEZ1 兌換 HKD
HK$0.68455744
|1 GGEZ1 兌換 MAD
.د.م0.7945756
|1 GGEZ1 兌換 MXN
$1.65376504