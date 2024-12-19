Geyser 圖標

Geyser 價格 (GYSR)

USD

Geyser (GYSR) 實時價格圖表

$0.03814261
$0.03814261$0.03814261
-3.30%(1D)

今天 Geyser (GYSR) 的價格

今天 Geyser (GYSR) 的實時價格爲 0.03824827 USD。目前其市值爲 $ 371.15K USD。GYSR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Geyser 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 613.36 USD
- Geyser 當天價格變化爲 -3.12%
- 其循環供應量爲 9.73M USD

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Geyser (GYSR) 價格表現 USD

今天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00123326908758721
在過去30天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0145886589
在過去60天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036619582
在過去90天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00474213948402456

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00123326908758721-3.12%
30天$ +0.0145886589+38.14%
60天$ -0.0036619582-9.57%
90天$ -0.00474213948402456-11.03%

Geyser (GYSR) 價格分析

Geyser 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03805091
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$ 0.03987781
$ 0.03987781$ 0.03987781

$ 3,136.29
$ 3,136.29$ 3,136.29

-0.88%

-3.12%

-4.96%

Geyser (GYSR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 371.15K
$ 371.15K$ 371.15K

$ 613.36
$ 613.36$ 613.36

9.73M
9.73M 9.73M

什麼是Geyser (GYSR)

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

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Geyser (GYSR) 資源

官網

大家還在問：關於 Geyser (GYSR) 的其他問題

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GYSR 兌換爲當地貨幣

1 GYSR 兌換 AUD
A$0.0608147493
1 GYSR 兌換 GBP
0.0302161333
1 GYSR 兌換 EUR
0.0367183392
1 GYSR 兌換 USD
$0.03824827
1 GYSR 兌換 MYR
RM0.172117215
1 GYSR 兌換 TRY
1.3421317943
1 GYSR 兌換 JPY
¥6.0214251461
1 GYSR 兌換 RUB
3.9774375973
1 GYSR 兌換 INR
3.2553102597
1 GYSR 兌換 IDR
Rp627.0207193488
1 GYSR 兌換 PHP
2.2597077916
1 GYSR 兌換 EGP
￡E.1.9472194257
1 GYSR 兌換 BRL
R$0.2352268605
1 GYSR 兌換 CAD
C$0.0546950261
1 GYSR 兌換 BDT
4.5710507477
1 GYSR 兌換 NGN
59.3915311733
1 GYSR 兌換 UAH
1.6056623746
1 GYSR 兌換 VES
Bs1.9124135
1 GYSR 兌換 PKR
Rs10.6448760237
1 GYSR 兌換 KZT
20.0669548555
1 GYSR 兌換 THB
฿1.3230076593
1 GYSR 兌換 TWD
NT$1.2488060155
1 GYSR 兌換 CHF
Fr0.0340409603
1 GYSR 兌換 HKD
HK$0.2971890579
1 GYSR 兌換 MAD
.د.م0.3836301481