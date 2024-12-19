Geyser 價格 (GYSR)
今天 Geyser (GYSR) 的實時價格爲 0.03824827 USD。目前其市值爲 $ 371.15K USD。GYSR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Geyser 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 613.36 USD
- Geyser 當天價格變化爲 -3.12%
- 其循環供應量爲 9.73M USD
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今天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00123326908758721。
在過去30天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0145886589。
在過去60天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036619582。
在過去90天內，Geyser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00474213948402456。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00123326908758721
|-3.12%
|30天
|$ +0.0145886589
|+38.14%
|60天
|$ -0.0036619582
|-9.57%
|90天
|$ -0.00474213948402456
|-11.03%
Geyser 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.88%
-3.12%
-4.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.
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|1 GYSR 兌換 AUD
A$0.0608147493
|1 GYSR 兌換 GBP
￡0.0302161333
|1 GYSR 兌換 EUR
€0.0367183392
|1 GYSR 兌換 USD
$0.03824827
|1 GYSR 兌換 MYR
RM0.172117215
|1 GYSR 兌換 TRY
₺1.3421317943
|1 GYSR 兌換 JPY
¥6.0214251461
|1 GYSR 兌換 RUB
₽3.9774375973
|1 GYSR 兌換 INR
₹3.2553102597
|1 GYSR 兌換 IDR
Rp627.0207193488
|1 GYSR 兌換 PHP
₱2.2597077916
|1 GYSR 兌換 EGP
￡E.1.9472194257
|1 GYSR 兌換 BRL
R$0.2352268605
|1 GYSR 兌換 CAD
C$0.0546950261
|1 GYSR 兌換 BDT
৳4.5710507477
|1 GYSR 兌換 NGN
₦59.3915311733
|1 GYSR 兌換 UAH
₴1.6056623746
|1 GYSR 兌換 VES
Bs1.9124135
|1 GYSR 兌換 PKR
Rs10.6448760237
|1 GYSR 兌換 KZT
₸20.0669548555
|1 GYSR 兌換 THB
฿1.3230076593
|1 GYSR 兌換 TWD
NT$1.2488060155
|1 GYSR 兌換 CHF
Fr0.0340409603
|1 GYSR 兌換 HKD
HK$0.2971890579
|1 GYSR 兌換 MAD
.د.م0.3836301481