GetTheGirl（GTG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00128154 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.29% 漲跌幅（1D） +0.97% 漲跌幅（7D） -0.80%

GetTheGirl（GTG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GTG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GTG 的歷史最高價為 $ 0.00128154，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GTG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.29%，過去 24 小時內變動為 +0.97%，過去 7 天內累計變動為 -0.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GetTheGirl（GTG）市場資訊

市值 $ 431.43K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 431.43K 流通量 823.71M 總供應量 823,713,514.237148

GetTheGirl 的目前市值為 $ 431.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GTG 的流通量為 823.71M，總供應量是 823713514.237148，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 431.43K。