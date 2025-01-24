GetKicks 圖標

GetKicks 價格 (KICKS)

USD

GetKicks (KICKS) 實時價格圖表

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-7.20%(1D)

今天 GetKicks (KICKS) 的價格

今天 GetKicks (KICKS) 的實時價格爲 0.00002257 USD。目前其市值爲 $ 57.54K USD。KICKS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GetKicks 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.47K USD
- GetKicks 當天價格變化爲 -6.10%
- 其循環供應量爲 2.55B USD

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GetKicks (KICKS) 價格表現 USD

今天內，GetKicks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GetKicks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000146634
在過去60天內，GetKicks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000181222
在過去90天內，GetKicks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001153209629182961

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.10%
30天$ -0.0000146634-64.96%
60天$ -0.0000181222-80.29%
90天$ -0.0001153209629182961-83.63%

GetKicks (KICKS) 價格分析

GetKicks 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00002155
$ 0.00002155$ 0.00002155

$ 0.00004987
$ 0.00004987$ 0.00004987

$ 0.01165333
$ 0.01165333$ 0.01165333

+0.12%

-6.10%

-70.18%

GetKicks (KICKS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 57.54K
$ 57.54K$ 57.54K

$ 6.47K
$ 6.47K$ 6.47K

2.55B
2.55B 2.55B

什麼是GetKicks (KICKS)

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GetKicks (KICKS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GetKicks (KICKS) 的其他問題

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KICKS 兌換爲當地貨幣

1 KICKS 兌換 AUD
A$0.0000356606
1 KICKS 兌換 GBP
0.000018056
1 KICKS 兌換 EUR
0.0000214415
1 KICKS 兌換 USD
$0.00002257
1 KICKS 兌換 MYR
RM0.0000988566
1 KICKS 兌換 TRY
0.000805749
1 KICKS 兌換 JPY
¥0.0035008327
1 KICKS 兌換 RUB
0.0022540659
1 KICKS 兌換 INR
0.0019473396
1 KICKS 兌換 IDR
Rp0.3640322071
1 KICKS 兌換 PHP
0.0013174109
1 KICKS 兌換 EGP
￡E.0.0011350453
1 KICKS 兌換 BRL
R$0.0001336144
1 KICKS 兌換 CAD
C$0.0000322751
1 KICKS 兌換 BDT
0.002749026
1 KICKS 兌換 NGN
0.035100864
1 KICKS 兌換 UAH
0.0009465858
1 KICKS 兌換 VES
Bs0.00126392
1 KICKS 兌換 PKR
Rs0.0062832623
1 KICKS 兌換 KZT
0.0117368514
1 KICKS 兌換 THB
฿0.0007601576
1 KICKS 兌換 TWD
NT$0.0007360077
1 KICKS 兌換 CHF
Fr0.000020313
1 KICKS 兌換 HKD
HK$0.0001755946
1 KICKS 兌換 MAD
.د.م0.0002252486