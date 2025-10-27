Get Rich or Die Trying（GRODT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00239412 $ 0.00239412 $ 0.00239412 24H最低價 $ 0.00258036 $ 0.00258036 $ 0.00258036 24H最高價 24H最低價 $ 0.00239412$ 0.00239412 $ 0.00239412 24H最高價 $ 0.00258036$ 0.00258036 $ 0.00258036 歷史最高 $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 最低價 $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 漲跌幅（1H） +0.50% 漲跌幅（1D） +6.52% 漲跌幅（7D） -5.79% 漲跌幅（7D） -5.79%

Get Rich or Die Trying（GRODT）目前實時價格為 $0.00256508。過去 24 小時內，GRODT 的交易價格在 $ 0.00239412 至 $ 0.00258036 之間波動，市場活躍度顯著。GRODT 的歷史最高價為 $ 0.00588249，歷史最低價為 $ 0.00183633。

從短期表現來看，GRODT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.50%，過去 24 小時內變動為 +6.52%，過去 7 天內累計變動為 -5.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Get Rich or Die Trying（GRODT）市場資訊

市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Get Rich or Die Trying 的目前市值為 $ 2.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GRODT 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999998.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.57M。