GeroWallet 圖標

GeroWallet 價格 (GERO)

USD

GeroWallet (GERO) 實時價格圖表

$0.0040311
$0.0040311$0.0040311
+0.20%(1D)

今天 GeroWallet (GERO) 的價格

今天 GeroWallet (GERO) 的實時價格爲 0.0040311 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GERO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GeroWallet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 272.08 USD
- GeroWallet 當天價格變化爲 +0.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 GERO兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GERO 價格信息的首選平臺。

GeroWallet (GERO) 價格表現 USD

今天內，GeroWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GeroWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004628972
在過去60天內，GeroWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009092210
在過去90天內，GeroWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019598085895236224

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.25%
30天$ -0.0004628972-11.48%
60天$ +0.0009092210+22.56%
90天$ +0.0019598085895236224+94.62%

GeroWallet (GERO) 價格分析

GeroWallet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00398607
$ 0.00398607$ 0.00398607

$ 0.00422055
$ 0.00422055$ 0.00422055

$ 0.99426
$ 0.99426$ 0.99426

-0.63%

+0.25%

-12.30%

GeroWallet (GERO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 272.08
$ 272.08$ 272.08

0.00
0.00 0.00

什麼是GeroWallet (GERO)

Gero is an all in one solution on the Cardano blockchain. This includes Cardano native token support, non-fungible token support, staking, hardware wallet support, and in wallet DEX aggregator. The GERO token is used as a governance token as well as for transaction discounts, unlocking premium features and platform personalization.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GeroWallet (GERO) 資源

官網

大家還在問：關於 GeroWallet (GERO) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GERO 兌換爲當地貨幣

1 GERO 兌換 AUD
A$0.006530382
1 GERO 兌換 GBP
0.003265191
1 GERO 兌換 EUR
0.003910167
1 GERO 兌換 USD
$0.0040311
1 GERO 兌換 MYR
RM0.018099639
1 GERO 兌換 TRY
0.142781562
1 GERO 兌換 JPY
¥0.635583537
1 GERO 兌換 RUB
0.409680693
1 GERO 兌換 INR
0.347440509
1 GERO 兌換 IDR
Rp66.083595984
1 GERO 兌換 PHP
0.2378349
1 GERO 兌換 EGP
￡E.0.203691483
1 GERO 兌換 BRL
R$0.024670332
1 GERO 兌換 CAD
C$0.005804784
1 GERO 兌換 BDT
0.491713578
1 GERO 兌換 NGN
6.249736818
1 GERO 兌換 UAH
0.170434908
1 GERO 兌換 VES
Bs0.2136483
1 GERO 兌換 PKR
Rs1.122540417
1 GERO 兌換 KZT
2.12721147
1 GERO 兌換 THB
฿0.139798548
1 GERO 兌換 TWD
NT$0.133469721
1 GERO 兌換 CHF
Fr0.003668301
1 GERO 兌換 HKD
HK$0.031361958
1 GERO 兌換 MAD
.د.م0.040472244