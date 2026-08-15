GeorgePlaysClashRoyale 今日價格

GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) 今日實時價格為 $ 0.00835888，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 CLASH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00835888 每 CLASH。

GeorgePlaysClashRoyale 目前市值在 $ 8,353,582 排名第 #-，流通供應量為 999.69M CLASH。過去 24 小時內，CLASH 的交易價格在 $ 0.00811914（低點）和 $ 0.00848149（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.082293，而歷史最低價為 $ 0.00429789。

短期表現方面，CLASH 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 +0.21%。過去一天，總交易量達到 $ 348.99K。

GeorgePlaysClashRoyale（CLASH）市場資訊

市值 $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M 成交量（24H） $ 348.99K$ 348.99K $ 348.99K 完全稀釋市值 $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 總供應量 999,687,786.122 999,687,786.122 999,687,786.122

GeorgePlaysClashRoyale 的目前市值為 $ 8.35M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 348.99K。CLASH 的流通量為 999.69M，總供應量是 999687786.122，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.35M。