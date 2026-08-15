Geojam 今日價格

Geojam (JAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.47%。目前 JAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JAM。

Geojam 目前市值在 $ 48,237 排名第 #-，流通供應量為 7.57B JAM。過去 24 小時內，JAM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04712463，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JAM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.41%。過去一天，總交易量達到 --。

Geojam（JAM）市場資訊

市值 $ 48.24K$ 48.24K $ 48.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.55K$ 48.55K $ 48.55K 流通量 7.57B 7.57B 7.57B 總供應量 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Geojam 的目前市值為 $ 48.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JAM 的流通量為 7.57B，總供應量是 8000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.55K。