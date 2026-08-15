Gently Used Lada 今日價格

Gently Used Lada (LADA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.17%。目前 LADA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LADA。

Gently Used Lada 目前市值在 $ 37,294 排名第 #-，流通供應量為 998.51M LADA。過去 24 小時內，LADA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LADA 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 -2.32%。過去一天，總交易量達到 --。

Gently Used Lada（LADA）市場資訊

市值 $ 37.29K$ 37.29K $ 37.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.29K$ 37.29K $ 37.29K 流通量 998.51M 998.51M 998.51M 總供應量 998,508,418.307559 998,508,418.307559 998,508,418.307559

Gently Used Lada 的目前市值為 $ 37.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LADA 的流通量為 998.51M，總供應量是 998508418.307559，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.29K。