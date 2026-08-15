GenomesDAO GENOME 今日價格

GenomesDAO GENOME (GENOME) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.27%。目前 GENOME 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GENOME。

GenomesDAO GENOME 目前市值在 $ 338,943 排名第 #-，流通供應量為 1.00B GENOME。過去 24 小時內，GENOME 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.058627，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GENOME 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +0.24%。過去一天，總交易量達到 $ 325.94。

GenomesDAO GENOME（GENOME）市場資訊

市值 $ 338.94K$ 338.94K $ 338.94K 成交量（24H） $ 325.94$ 325.94 $ 325.94 完全稀釋市值 $ 338.94K$ 338.94K $ 338.94K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GenomesDAO GENOME 的目前市值為 $ 338.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 325.94。GENOME 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 338.94K。