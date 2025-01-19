GENIUS AI 圖標

GENIUS AI 價格 (GNUS)

USD

GENIUS AI (GNUS) 實時價格圖表

$6.63
$6.63$6.63
-28.70%(1D)

今天 GENIUS AI (GNUS) 的價格

今天 GENIUS AI (GNUS) 的實時價格爲 6.63 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GNUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GENIUS AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 387.11K USD
- GENIUS AI 當天價格變化爲 -28.71%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GENIUS AI (GNUS) 價格表現 USD

今天內，GENIUS AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.67154991999212
在過去30天內，GENIUS AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.6252311270
在過去60天內，GENIUS AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9326222100
在過去90天內，GENIUS AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.67154991999212-28.71%
30天$ -1.6252311270-24.51%
60天$ +0.9326222100+14.07%
90天$ 0--

GENIUS AI (GNUS) 價格分析

GENIUS AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

$ 9.3
$ 9.3$ 9.3

$ 45.26
$ 45.26$ 45.26

-6.37%

-28.71%

-12.14%

GENIUS AI (GNUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 387.11K
$ 387.11K$ 387.11K

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什麼是GENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GENIUS AI (GNUS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GENIUS AI (GNUS) 的其他問題

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GNUS 兌換爲當地貨幣

1 GNUS 兌換 AUD
A$10.6743
1 GNUS 兌換 GBP
5.4366
1 GNUS 兌換 EUR
6.4311
1 GNUS 兌換 USD
$6.63
1 GNUS 兌換 MYR
RM29.835
1 GNUS 兌換 TRY
234.9009
1 GNUS 兌換 JPY
¥1,036.0701
1 GNUS 兌換 RUB
679.5087
1 GNUS 兌換 INR
574.0254
1 GNUS 兌換 IDR
Rp108,688.5072
1 GNUS 兌換 PHP
388.1865
1 GNUS 兌換 EGP
￡E.334.152
1 GNUS 兌換 BRL
R$40.443
1 GNUS 兌換 CAD
C$9.5472
1 GNUS 兌換 BDT
805.545
1 GNUS 兌換 NGN
10,327.0869
1 GNUS 兌換 UAH
279.1893
1 GNUS 兌換 VES
Bs358.02
1 GNUS 兌換 PKR
Rs1,848.3114
1 GNUS 兌換 KZT
3,519.0714
1 GNUS 兌換 THB
฿228.0057
1 GNUS 兌換 TWD
NT$218.0607
1 GNUS 兌換 CHF
Fr6.0333
1 GNUS 兌換 HKD
HK$51.5814
1 GNUS 兌換 MAD
.د.م66.5652