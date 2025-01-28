Genesis Shards 圖標

Genesis Shards 價格 (GS)

USD

Genesis Shards (GS) 實時價格圖表

$0.00648225
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+3.40%(1D)

今天 Genesis Shards (GS) 的價格

今天 Genesis Shards (GS) 的實時價格爲 0.00648225 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Genesis Shards 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 306.12 USD
- Genesis Shards 當天價格變化爲 +3.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Genesis Shards (GS) 價格表現 USD

今天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00021857
在過去30天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004923852
在過去60天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001739894
在過去90天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000353182273193991

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00021857+3.49%
30天$ -0.0004923852-7.59%
60天$ -0.0001739894-2.68%
90天$ -0.000353182273193991-5.16%

Genesis Shards (GS) 價格分析

Genesis Shards 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0059112
$ 0.0059112$ 0.0059112

$ 0.00651489
$ 0.00651489$ 0.00651489

$ 3.04
$ 3.04$ 3.04

-0.22%

+3.49%

-16.45%

Genesis Shards (GS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 306.12
$ 306.12$ 306.12

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什麼是Genesis Shards (GS)

Genesis Shards (GS) is a whole new marketplace for pre-IDO tokens on NFTs powered by Polkadot. GS was created to usher in a new paradigm for DeFi transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens, and to introduce a whole new suite of DeFi products across multiple blockchains. Most pre-IDO transactions are currently being executed in OTC. With this come the problems of a) illiquidity and also b) the big problem of highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens. Trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. GS aims to 'NFT-y' the OTC market - transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens. By wrapping time-locked fungible tokens into NFTs, Genesis Shards is creating a new marketplace for previously illiquid tokens. Also, investors will no longer have to worry about shady OTC deals with high default risk : they can simply utilize the safe, trustless pre-IDO liquidity provided by Genesis NFTs.

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Genesis Shards (GS) 資源

官網

大家還在問：關於 Genesis Shards (GS) 的其他問題

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GS 兌換爲當地貨幣

1 GS 兌換 AUD
A$0.0103067775
1 GS 兌換 GBP
0.0051858
1 GS 兌換 EUR
0.0061581375
1 GS 兌換 USD
$0.00648225
1 GS 兌換 MYR
RM0.0283274325
1 GS 兌換 TRY
0.2316107925
1 GS 兌換 JPY
¥1.00034082
1 GS 兌換 RUB
0.631241505
1 GS 兌換 INR
0.5600664
1 GS 兌換 IDR
Rp104.5524047175
1 GS 兌換 PHP
0.3783689325
1 GS 兌換 EGP
￡E.0.3257330625
1 GS 兌換 BRL
R$0.038245275
1 GS 兌換 CAD
C$0.0092696175
1 GS 兌換 BDT
0.7905103875
1 GS 兌換 NGN
10.0969470675
1 GS 兌換 UAH
0.2721896775
1 GS 兌換 VES
Bs0.363006
1 GS 兌換 PKR
Rs1.8051121575
1 GS 兌換 KZT
3.3499619775
1 GS 兌換 THB
฿0.2190352275
1 GS 兌換 TWD
NT$0.21313638
1 GS 兌換 CHF
Fr0.005834025
1 GS 兌換 HKD
HK$0.050431905
1 GS 兌換 MAD
.د.م0.0646280325