Genesis Shards 價格 (GS)
今天 Genesis Shards (GS) 的實時價格爲 0.00648225 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Genesis Shards 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 306.12 USD
- Genesis Shards 當天價格變化爲 +3.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00021857。
在過去30天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004923852。
在過去60天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001739894。
在過去90天內，Genesis Shards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000353182273193991。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00021857
|+3.49%
|30天
|$ -0.0004923852
|-7.59%
|60天
|$ -0.0001739894
|-2.68%
|90天
|$ -0.000353182273193991
|-5.16%
Genesis Shards 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.22%
+3.49%
-16.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Genesis Shards (GS) is a whole new marketplace for pre-IDO tokens on NFTs powered by Polkadot. GS was created to usher in a new paradigm for DeFi transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens, and to introduce a whole new suite of DeFi products across multiple blockchains. Most pre-IDO transactions are currently being executed in OTC. With this come the problems of a) illiquidity and also b) the big problem of highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens. Trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. GS aims to 'NFT-y' the OTC market - transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens. By wrapping time-locked fungible tokens into NFTs, Genesis Shards is creating a new marketplace for previously illiquid tokens. Also, investors will no longer have to worry about shady OTC deals with high default risk : they can simply utilize the safe, trustless pre-IDO liquidity provided by Genesis NFTs.
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|1 GS 兌換 AUD
A$0.0103067775
|1 GS 兌換 GBP
￡0.0051858
|1 GS 兌換 EUR
€0.0061581375
|1 GS 兌換 USD
$0.00648225
|1 GS 兌換 MYR
RM0.0283274325
|1 GS 兌換 TRY
₺0.2316107925
|1 GS 兌換 JPY
¥1.00034082
|1 GS 兌換 RUB
₽0.631241505
|1 GS 兌換 INR
₹0.5600664
|1 GS 兌換 IDR
Rp104.5524047175
|1 GS 兌換 PHP
₱0.3783689325
|1 GS 兌換 EGP
￡E.0.3257330625
|1 GS 兌換 BRL
R$0.038245275
|1 GS 兌換 CAD
C$0.0092696175
|1 GS 兌換 BDT
৳0.7905103875
|1 GS 兌換 NGN
₦10.0969470675
|1 GS 兌換 UAH
₴0.2721896775
|1 GS 兌換 VES
Bs0.363006
|1 GS 兌換 PKR
Rs1.8051121575
|1 GS 兌換 KZT
₸3.3499619775
|1 GS 兌換 THB
฿0.2190352275
|1 GS 兌換 TWD
NT$0.21313638
|1 GS 兌換 CHF
Fr0.005834025
|1 GS 兌換 HKD
HK$0.050431905
|1 GS 兌換 MAD
.د.م0.0646280325