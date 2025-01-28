Generator 圖標

Generator 價格 (GEN)

USD

Generator (GEN) 實時價格圖表

$0.512617
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0.00%(1D)

今天 Generator (GEN) 的價格

今天 Generator (GEN) 的實時價格爲 0.512617 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Generator 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13 USD
- Generator 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Generator (GEN) 價格表現 USD

今天內，Generator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Generator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1441532828
在過去60天內，Generator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1790617829
在過去90天內，Generator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.1441532828-28.12%
60天$ -0.1790617829-34.93%
90天$ 0--

Generator (GEN) 價格分析

Generator 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 3.11
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Generator (GEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.13
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什麼是Generator (GEN)

A Friendly takeover of ve3's, Yield optimization and moon management. A full suite of DeFi products powered by Generator.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Generator (GEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Generator (GEN) 的其他問題

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GEN 兌換爲當地貨幣

1 GEN 兌換 AUD
A$0.81506103
1 GEN 兌換 GBP
0.4100936
1 GEN 兌換 EUR
0.48698615
1 GEN 兌換 USD
$0.512617
1 GEN 兌換 MYR
RM2.25038863
1 GEN 兌換 TRY
18.32605775
1 GEN 兌換 JPY
¥79.74270052
1 GEN 兌換 RUB
49.91864346
1 GEN 兌換 INR
44.35162284
1 GEN 兌換 IDR
Rp8,268.01497151
1 GEN 兌換 PHP
29.99322067
1 GEN 兌換 EGP
￡E.25.75387808
1 GEN 兌換 BRL
R$3.01931413
1 GEN 兌換 CAD
C$0.73304231
1 GEN 兌換 BDT
62.51364315
1 GEN 兌換 NGN
792.29570903
1 GEN 兌換 UAH
21.52478783
1 GEN 兌換 VES
Bs28.706552
1 GEN 兌換 PKR
Rs142.94837662
1 GEN 兌換 KZT
264.91533943
1 GEN 兌換 THB
฿17.33670694
1 GEN 兌換 TWD
NT$16.88560398
1 GEN 兌換 CHF
Fr0.4613553
1 GEN 兌換 HKD
HK$3.98816026
1 GEN 兌換 MAD
.د.م5.11079149