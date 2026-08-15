Generational Earnings Mechanism 今日價格

Generational Earnings Mechanism (GEM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GEM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GEM。

Generational Earnings Mechanism 目前市值在 $ 63,778 排名第 #-，流通供應量為 997.35M GEM。過去 24 小時內，GEM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GEM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Generational Earnings Mechanism（GEM）市場資訊

市值 $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K 流通量 997.35M 997.35M 997.35M 總供應量 997,352,347.715669 997,352,347.715669 997,352,347.715669

Generational Earnings Mechanism 的目前市值為 $ 63.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GEM 的流通量為 997.35M，總供應量是 997352347.715669，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 63.78K。