GeneAlpha（GA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 最低價 $ 0.01080574$ 0.01080574 $ 0.01080574 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -7.82% 漲跌幅（7D） -7.82%

GeneAlpha（GA）目前實時價格為 $0.01102277。過去 24 小時內，GA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GA 的歷史最高價為 $ 0.087988，歷史最低價為 $ 0.01080574。

從短期表現來看，GA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -7.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GeneAlpha（GA）市場資訊

市值 $ 63.93K$ 63.93K $ 63.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 110.23K$ 110.23K $ 110.23K 流通量 5.80M 5.80M 5.80M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

GeneAlpha 的目前市值為 $ 63.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GA 的流通量為 5.80M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 110.23K。