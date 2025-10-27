Gen Z Quant（QUANT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.06486 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.06% 漲跌幅（1D） +1.02% 漲跌幅（7D） -5.48%

Gen Z Quant（QUANT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，QUANT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。QUANT 的歷史最高價為 $ 0.06486，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，QUANT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.06%，過去 24 小時內變動為 +1.02%，過去 7 天內累計變動為 -5.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gen Z Quant（QUANT）市場資訊

市值 $ 448.45K$ 448.45K $ 448.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 448.45K$ 448.45K $ 448.45K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,812,919.908822 999,812,919.908822 999,812,919.908822

Gen Z Quant 的目前市值為 $ 448.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。QUANT 的流通量為 999.81M，總供應量是 999812919.908822，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 448.45K。