Gemo（GEMO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0007341 $ 0.0007341 $ 0.0007341 24H最低價 $ 0.00077647 $ 0.00077647 $ 0.00077647 24H最高價 24H最低價 $ 0.0007341$ 0.0007341 $ 0.0007341 24H最高價 $ 0.00077647$ 0.00077647 $ 0.00077647 歷史最高 $ 0.00097812$ 0.00097812 $ 0.00097812 最低價 $ 0.00065067$ 0.00065067 $ 0.00065067 漲跌幅（1H） -1.29% 漲跌幅（1D） +1.23% 漲跌幅（7D） +3.09% 漲跌幅（7D） +3.09%

Gemo（GEMO）目前實時價格為 $0.00075132。過去 24 小時內，GEMO 的交易價格在 $ 0.0007341 至 $ 0.00077647 之間波動，市場活躍度顯著。GEMO 的歷史最高價為 $ 0.00097812，歷史最低價為 $ 0.00065067。

從短期表現來看，GEMO 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.29%，過去 24 小時內變動為 +1.23%，過去 7 天內累計變動為 +3.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gemo（GEMO）市場資訊

市值 $ 751.29K$ 751.29K $ 751.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 751.29K$ 751.29K $ 751.29K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,965,020.466369 999,965,020.466369 999,965,020.466369

Gemo 的目前市值為 $ 751.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GEMO 的流通量為 999.97M，總供應量是 999965020.466369，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 751.29K。