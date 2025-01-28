Gem DEX 圖標

Gem DEX 價格 (GEM)

USD

Gem DEX (GEM) 實時價格圖表

$0.00129697
$0.00129697$0.00129697
-0.90%(1D)

今天 Gem DEX (GEM) 的價格

今天 Gem DEX (GEM) 的實時價格爲 0.00129697 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GEM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gem DEX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 212.99 USD
- Gem DEX 當天價格變化爲 -0.98%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Gem DEX (GEM) 價格表現 USD

今天內，Gem DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Gem DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000263877
在過去60天內，Gem DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000719741
在過去90天內，Gem DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001869414867403957

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.98%
30天$ -0.0000263877-2.03%
60天$ -0.0000719741-5.54%
90天$ -0.0001869414867403957-12.59%

Gem DEX (GEM) 價格分析

Gem DEX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00127718
$ 0.00127718$ 0.00127718

$ 0.00132204
$ 0.00132204$ 0.00132204

$ 0.0028069
$ 0.0028069$ 0.0028069

-0.15%

-0.98%

-1.37%

Gem DEX (GEM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 212.99
$ 212.99$ 212.99

0.00
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什麼是Gem DEX (GEM)

Gem is a Layer 2 DEX with an app in Telegram for fast and cheap transfers and exchanges of assets on the TON, Ethereum, and BNB Smart Chain blockchains.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Gem DEX (GEM) 資源

官網

大家還在問：關於 Gem DEX (GEM) 的其他問題

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GEM 兌換爲當地貨幣

1 GEM 兌換 AUD
A$0.0020621823
1 GEM 兌換 GBP
0.001037576
1 GEM 兌換 EUR
0.0012321215
1 GEM 兌換 USD
$0.00129697
1 GEM 兌換 MYR
RM0.0056936983
1 GEM 兌換 TRY
0.0463666775
1 GEM 兌換 JPY
¥0.2017566532
1 GEM 兌換 RUB
0.1262989386
1 GEM 兌換 INR
0.1122138444
1 GEM 兌換 IDR
Rp20.9188680391
1 GEM 兌換 PHP
0.0758857147
1 GEM 兌換 EGP
￡E.0.0651597728
1 GEM 兌換 BRL
R$0.0076391533
1 GEM 兌換 CAD
C$0.0018546671
1 GEM 兌換 BDT
0.1581654915
1 GEM 兌換 NGN
2.0045838623
1 GEM 兌換 UAH
0.0544597703
1 GEM 兌換 VES
Bs0.07263032
1 GEM 兌換 PKR
Rs0.3616730542
1 GEM 兌換 KZT
0.6702611263
1 GEM 兌換 THB
฿0.0438635254
1 GEM 兌換 TWD
NT$0.0427221918
1 GEM 兌換 CHF
Fr0.001167273
1 GEM 兌換 HKD
HK$0.0100904266
1 GEM 兌換 MAD
.د.م0.0129307909