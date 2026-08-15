Gelato 今日價格

Gelato (GEL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GEL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GEL。

Gelato 目前市值在 $ 240,674 排名第 #-，流通供應量為 282.36M GEL。過去 24 小時內，GEL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.21，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GEL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.25%。過去一天，總交易量達到 $ 6.80。

Gelato（GEL）市場資訊

市值 $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K 成交量（24H） $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 完全稀釋市值 $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K 流通量 282.36M 282.36M 282.36M 總供應量 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Gelato 的目前市值為 $ 240.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.80。GEL 的流通量為 282.36M，總供應量是 420690000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 358.59K。