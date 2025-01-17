Geist WBTC 價格 (GWBTC)

USD

Geist WBTC (GWBTC) 實時價格圖表

$100,304
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+0.60%(1D)

今天 Geist WBTC (GWBTC) 的價格

今天 Geist WBTC (GWBTC) 的實時價格爲 100,304 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Geist WBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Geist WBTC 當天價格變化爲 +0.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Geist WBTC (GWBTC) 價格表現 USD

今天內，Geist WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +617.87
在過去30天內，Geist WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,666.4746608000
在過去60天內，Geist WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10,411.0637104000
在過去90天內，Geist WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +31,650.00079172

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +617.87+0.62%
30天$ -6,666.4746608000-6.64%
60天$ +10,411.0637104000+10.38%
90天$ +31,650.00079172+46.10%

Geist WBTC (GWBTC) 價格分析

Geist WBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 97,478
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$ 100,669
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$ 108,265
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+0.08%

+0.62%

+5.97%

Geist WBTC (GWBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Geist WBTC (GWBTC)

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Geist WBTC (GWBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 Geist WBTC (GWBTC) 的其他問題

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GWBTC 兌換爲當地貨幣

1 GWBTC 兌換 AUD
A$160,486.4
1 GWBTC 兌換 GBP
81,246.24
1 GWBTC 兌換 EUR
97,294.88
1 GWBTC 兌換 USD
$100,304
1 GWBTC 兌換 MYR
RM451,368
1 GWBTC 兌換 TRY
3,553,770.72
1 GWBTC 兌換 JPY
¥15,574,202.08
1 GWBTC 兌換 RUB
10,343,348.48
1 GWBTC 兌換 INR
8,686,326.4
1 GWBTC 兌換 IDR
Rp1,644,327,605.76
1 GWBTC 兌換 PHP
5,875,808.32
1 GWBTC 兌換 EGP
￡E.5,055,321.6
1 GWBTC 兌換 BRL
R$605,836.16
1 GWBTC 兌換 CAD
C$143,434.72
1 GWBTC 兌換 BDT
12,194,960.32
1 GWBTC 兌換 NGN
156,236,519.52
1 GWBTC 兌換 UAH
4,230,822.72
1 GWBTC 兌換 VES
Bs5,416,416
1 GWBTC 兌換 PKR
Rs27,985,819.04
1 GWBTC 兌換 KZT
53,211,272
1 GWBTC 兌換 THB
฿3,463,497.12
1 GWBTC 兌換 TWD
NT$3,301,004.64
1 GWBTC 兌換 CHF
Fr91,276.64
1 GWBTC 兌換 HKD
HK$780,365.12
1 GWBTC 兌換 MAD
.د.م1,008,055.2