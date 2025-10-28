Geez PNutz（PNUTZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.277765 24H最高價 $ 0.313486 歷史最高 $ 0.674176 最低價 $ 0.129475 漲跌幅（1H） -1.93% 漲跌幅（1D） -6.76% 漲跌幅（7D） -10.81%

Geez PNutz（PNUTZ）目前實時價格為 $0.292283。過去 24 小時內，PNUTZ 的交易價格在 $ 0.277765 至 $ 0.313486 之間波動，市場活躍度顯著。PNUTZ 的歷史最高價為 $ 0.674176，歷史最低價為 $ 0.129475。

從短期表現來看，PNUTZ 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.93%，過去 24 小時內變動為 -6.76%，過去 7 天內累計變動為 -10.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Geez PNutz（PNUTZ）市場資訊

市值 $ 120.42K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 120.42K 流通量 412.00K 總供應量 412,000.0

Geez PNutz 的目前市值為 $ 120.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PNUTZ 的流通量為 412.00K，總供應量是 412000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.42K。