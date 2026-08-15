GBM Tokens 今日價格

GBM Tokens (GBM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 GBM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GBM。

GBM Tokens 目前市值在 $ 16,124.77 排名第 #-，流通供應量為 177.09M GBM。過去 24 小時內，GBM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01994877，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GBM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -93.81%。過去一天，總交易量達到 --。

GBM Tokens（GBM）市場資訊

市值 $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K 流通量 177.09M 177.09M 177.09M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GBM Tokens 的目前市值為 $ 16.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GBM 的流通量為 177.09M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.12K。