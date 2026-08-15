gBLUE 今日價格

gBLUE (GBLUE) 今日實時價格為 $ 2.53，過去 24 小時內變化了 2.42%。目前 GBLUE 兌 USD 的匯率為 $ 2.53 每 GBLUE。

gBLUE 目前市值在 $ 37,550 排名第 #-，流通供應量為 14.86K GBLUE。過去 24 小時內，GBLUE 的交易價格在 $ 2.23（低點）和 $ 2.63（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 26.2，而歷史最低價為 $ 2.23。

短期表現方面，GBLUE 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -8.69%。過去一天，總交易量達到 $ 943.47。

gBLUE（GBLUE）市場資訊

市值 $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K 成交量（24H） $ 943.47$ 943.47 $ 943.47 完全稀釋市值 $ 91.70K$ 91.70K $ 91.70K 流通量 14.86K 14.86K 14.86K 總供應量 14,861.97137181532 14,861.97137181532 14,861.97137181532

gBLUE 的目前市值為 $ 37.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 943.47。GBLUE 的流通量為 14.86K，總供應量是 14861.97137181532，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 91.70K。