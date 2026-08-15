Gauntlet WETH PRIME V2 今日價格

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) 今日實時價格為 $ 1,913.55，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 GTWETHP 兌 USD 的匯率為 $ 1,913.55 每 GTWETHP。

Gauntlet WETH PRIME V2 目前市值在 $ 8,827,248 排名第 #-，流通供應量為 4.61K GTWETHP。過去 24 小時內，GTWETHP 的交易價格在 $ 1,892.76（低點）和 $ 1,923.12（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3,405.23，而歷史最低價為 $ 1,778.89。

短期表現方面，GTWETHP 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.56%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Gauntlet WETH PRIME V2（GTWETHP）市場資訊

市值 $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M 流通量 4.61K 4.61K 4.61K 總供應量 4,613.030661959056 4,613.030661959056 4,613.030661959056

Gauntlet WETH PRIME V2 的目前市值為 $ 8.83M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。GTWETHP 的流通量為 4.61K，總供應量是 4613.030661959056，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.83M。