Gauntlet WETH Balanced 今日價格

Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) 今日實時價格為 $ 1,941.36，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GTWETHB 兌 USD 的匯率為 $ 1,941.36 每 GTWETHB。

Gauntlet WETH Balanced 目前市值在 $ 192,964 排名第 #-，流通供應量為 99.40 GTWETHB。過去 24 小時內，GTWETHB 的交易價格在 $ 1,920.21（低點）和 $ 1,951.03（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3,424.95，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GTWETHB 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.53%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Gauntlet WETH Balanced（GTWETHB）市場資訊

市值 $ 192.96K$ 192.96K $ 192.96K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 192.96K$ 192.96K $ 192.96K 流通量 99.40 99.40 99.40 總供應量 99.39625922519805 99.39625922519805 99.39625922519805

Gauntlet WETH Balanced 的目前市值為 $ 192.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。GTWETHB 的流通量為 99.40，總供應量是 99.39625922519805，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 192.96K。