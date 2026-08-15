Gauntlet USDT PRIME V2 今日價格

Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) 今日實時價格為 $ 1,019，過去 24 小時內變化了 0,08%。目前 GTUSDTP 兌 USD 的匯率為 $ 1,019 每 GTUSDTP。

Gauntlet USDT PRIME V2 目前市值在 $ 4.124.238 排名第 #-，流通供應量為 4,05M GTUSDTP。過去 24 小時內，GTUSDTP 的交易價格在 $ 1,017（低點）和 $ 1,023（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,026，而歷史最低價為 $ 0,997881。

短期表現方面，GTUSDTP 在過去一小時內波動了 -%0,05，過去7 天內波動了 +%0,05。過去一天，總交易量達到 $ 0,00。

Gauntlet USDT PRIME V2（GTUSDTP）市場資訊

市值 $ 4,12M$ 4,12M $ 4,12M 成交量（24H） $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 完全稀釋市值 $ 4,12M$ 4,12M $ 4,12M 流通量 4,05M 4,05M 4,05M 總供應量 4.046.713,87431228 4.046.713,87431228 4.046.713,87431228

Gauntlet USDT PRIME V2 的目前市值為 $ 4,12M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0,00。GTUSDTP 的流通量為 4,05M，總供應量是 4046713.87431228，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4,12M。