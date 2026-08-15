Gauntlet USDT Balanced 今日價格

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) 今日實時價格為 $ 1.024，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 GTUSDTB 兌 USD 的匯率為 $ 1.024 每 GTUSDTB。

Gauntlet USDT Balanced 目前市值在 $ 1,861,408 排名第 #-，流通供應量為 1.82M GTUSDTB。過去 24 小時內，GTUSDTB 的交易價格在 $ 1.021（低點）和 $ 1.026（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.03，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GTUSDTB 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Gauntlet USDT Balanced（GTUSDTB）市場資訊

市值 $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M 流通量 1.82M 1.82M 1.82M 總供應量 1,817,802.717609115 1,817,802.717609115 1,817,802.717609115

Gauntlet USDT Balanced 的目前市值為 $ 1.86M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。GTUSDTB 的流通量為 1.82M，總供應量是 1817802.717609115，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.86M。