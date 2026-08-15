Gauntlet USDC PRIME V2 今日價格

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) 今日實時價格為 $ 1.031，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 GTUSDCP 兌 USD 的匯率為 $ 1.031 每 GTUSDCP。

Gauntlet USDC PRIME V2 目前市值在 $ 71,331,063 排名第 #-，流通供應量為 69.48M GTUSDCP。過去 24 小時內，GTUSDCP 的交易價格在 $ 1.028（低點）和 $ 1.034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.037，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，GTUSDCP 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Gauntlet USDC PRIME V2（GTUSDCP）市場資訊

市值 $ 71.33M$ 71.33M $ 71.33M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 71.33M$ 71.33M $ 71.33M 流通量 69.48M 69.48M 69.48M 總供應量 69,479,583.76692387 69,479,583.76692387 69,479,583.76692387

Gauntlet USDC PRIME V2 的目前市值為 $ 71.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。GTUSDCP 的流通量為 69.48M，總供應量是 69479583.76692387，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.33M。