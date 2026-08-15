Gauntlet USD Alpha 今日價格

Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) 今日實時價格為 $ 1.079，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 GTUSDA 兌 USD 的匯率為 $ 1.079 每 GTUSDA。

Gauntlet USD Alpha 目前市值在 $ 1,614,962 排名第 #-，流通供應量為 1.50M GTUSDA。過去 24 小時內，GTUSDA 的交易價格在 $ 1.078（低點）和 $ 1.079（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.079，而歷史最低價為 $ 1.053。

短期表現方面，GTUSDA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Gauntlet USD Alpha（GTUSDA）市場資訊

市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 流通量 1.50M 1.50M 1.50M 總供應量 1,497,413.906528845 1,497,413.906528845 1,497,413.906528845

Gauntlet USD Alpha 的目前市值為 $ 1.61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。GTUSDA 的流通量為 1.50M，總供應量是 1497413.906528845，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.61M。