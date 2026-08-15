Gate Wrapped BTC 今日價格

Gate Wrapped BTC (GTBTC) 今日實時價格為 $ 63,296，過去 24 小時內變化了 0.57%。目前 GTBTC 兌 USD 的匯率為 $ 63,296 每 GTBTC。

Gate Wrapped BTC 目前市值在 $ 219,112,729 排名第 #-，流通供應量為 3.46K GTBTC。過去 24 小時內，GTBTC 的交易價格在 $ 62,705（低點）和 $ 63,704（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 125,984，而歷史最低價為 $ 57,893。

短期表現方面，GTBTC 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -2.84%。過去一天，總交易量達到 $ 77.22K。

Gate Wrapped BTC（GTBTC）市場資訊

市值 $ 219.11M$ 219.11M $ 219.11M 成交量（24H） $ 77.22K$ 77.22K $ 77.22K 完全稀釋市值 $ 219.11M$ 219.11M $ 219.11M 流通量 3.46K 3.46K 3.46K 總供應量 3,461.59104885 3,461.59104885 3,461.59104885

Gate Wrapped BTC 的目前市值為 $ 219.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 77.22K。GTBTC 的流通量為 3.46K，總供應量是 3461.59104885，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 219.11M。