Gata 今日價格

Gata (GATA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.64%。目前 GATA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GATA。

Gata 目前市值在 $ 37,014 排名第 #-，流通供應量為 175.00M GATA。過去 24 小時內，GATA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.175121，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GATA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.29%。過去一天，總交易量達到 $ 10.13。

Gata（GATA）市場資訊

市值 $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K 成交量（24H） $ 10.13$ 10.13 $ 10.13 完全稀釋市值 $ 211.51K$ 211.51K $ 211.51K 流通量 175.00M 175.00M 175.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gata 的目前市值為 $ 37.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.13。GATA 的流通量為 175.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 211.51K。