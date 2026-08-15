Gas Town 今日價格

Gas Town (GAS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.68%。目前 GAS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GAS。

Gas Town 目前市值在 $ 35,731 排名第 #-，流通供應量為 999.61M GAS。過去 24 小時內，GAS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04420707，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GAS 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +3.05%。過去一天，總交易量達到 --。

Gas Town（GAS）市場資訊

市值 $ 35.73K$ 35.73K $ 35.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.73K$ 35.73K $ 35.73K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 總供應量 999,611,094.8543426 999,611,094.8543426 999,611,094.8543426

Gas Town 的目前市值為 $ 35.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GAS 的流通量為 999.61M，總供應量是 999611094.8543426，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.73K。