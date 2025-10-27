GarudaX（GRDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00449906 24H最低價 $ 0.00476339 24H最高價 歷史最高 $ 0.00593594 最低價 $ 0.00183371 漲跌幅（1H） +0.76% 漲跌幅（1D） -3.13% 漲跌幅（7D） +5.14%

GarudaX（GRDX）目前實時價格為 $0.00455252。過去 24 小時內，GRDX 的交易價格在 $ 0.00449906 至 $ 0.00476339 之間波動，市場活躍度顯著。GRDX 的歷史最高價為 $ 0.00593594，歷史最低價為 $ 0.00183371。

從短期表現來看，GRDX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.76%，過去 24 小時內變動為 -3.13%，過去 7 天內累計變動為 +5.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GarudaX（GRDX）市場資訊

市值 $ 195.99K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 433.98K 流通量 43.05M 總供應量 95,329,657.0

GarudaX 的目前市值為 $ 195.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GRDX 的流通量為 43.05M，總供應量是 95329657.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 433.98K。