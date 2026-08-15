Garly 今日價格

Garly (GARLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.91%。目前 GARLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GARLY。

Garly 目前市值在 $ 77,807 排名第 #-，流通供應量為 946.42M GARLY。過去 24 小時內，GARLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GARLY 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -15.59%。過去一天，總交易量達到 --。

Garly（GARLY）市場資訊

市值 $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K 流通量 946.42M 946.42M 946.42M 總供應量 946,418,133.24558 946,418,133.24558 946,418,133.24558

Garly 的目前市值為 $ 77.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GARLY 的流通量為 946.42M，總供應量是 946418133.24558，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.81K。