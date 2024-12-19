Garlicoin 圖標

Garlicoin 價格 (GRLC)

USD

Garlicoin (GRLC) 實時價格圖表

$0.01805805
$0.01805805$0.01805805
-2.10%(1D)

今天 Garlicoin (GRLC) 的價格

今天 Garlicoin (GRLC) 的實時價格爲 0.01805805 USD。目前其市值爲 $ 1.24M USD。GRLC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Garlicoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.84 USD
- Garlicoin 當天價格變化爲 -2.10%
- 其循環供應量爲 68.65M USD

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Garlicoin (GRLC) 價格表現 USD

今天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00038817909600902
在過去30天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002657386
在過去60天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0195127649
在過去90天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008547596468268676

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00038817909600902-2.10%
30天$ +0.0002657386+1.47%
60天$ +0.0195127649+108.06%
90天$ +0.008547596468268676+89.88%

Garlicoin (GRLC) 價格分析

Garlicoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01599186
$ 0.01599186$ 0.01599186

$ 0.01876142
$ 0.01876142$ 0.01876142

$ 0.583403
$ 0.583403$ 0.583403

-0.05%

-2.10%

-9.72%

Garlicoin (GRLC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 48.84
$ 48.84$ 48.84

68.65M
68.65M 68.65M

什麼是Garlicoin (GRLC)

Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.

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Garlicoin (GRLC) 資源

官網

大家還在問：關於 Garlicoin (GRLC) 的其他問題

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GRLC 兌換爲當地貨幣

1 GRLC 兌換 AUD
A$0.02889288
1 GRLC 兌換 GBP
0.0142658595
1 GRLC 兌換 EUR
0.017335728
1 GRLC 兌換 USD
$0.01805805
1 GRLC 兌換 MYR
RM0.081261225
1 GRLC 兌換 TRY
0.6332958135
1 GRLC 兌換 JPY
¥2.830779918
1 GRLC 兌換 RUB
1.866118887
1 GRLC 兌換 INR
1.537101216
1 GRLC 兌換 IDR
Rp296.033559192
1 GRLC 兌換 PHP
1.0663278525
1 GRLC 兌換 EGP
￡E.0.919515906
1 GRLC 兌換 BRL
R$0.113765715
1 GRLC 兌換 CAD
C$0.0258230115
1 GRLC 兌換 BDT
2.157936975
1 GRLC 兌換 NGN
28.08387936
1 GRLC 兌換 UAH
0.7578963585
1 GRLC 兌換 VES
Bs0.9029025
1 GRLC 兌換 PKR
Rs5.024471832
1 GRLC 兌換 KZT
9.4394844765
1 GRLC 兌換 THB
฿0.623002725
1 GRLC 兌換 TWD
NT$0.589414752
1 GRLC 兌換 CHF
Fr0.0160716645
1 GRLC 兌換 HKD
HK$0.1403110485
1 GRLC 兌換 MAD
.د.م0.180219339