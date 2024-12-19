Garlicoin 價格 (GRLC)
今天 Garlicoin (GRLC) 的實時價格爲 0.01805805 USD。目前其市值爲 $ 1.24M USD。GRLC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Garlicoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.84 USD
- Garlicoin 當天價格變化爲 -2.10%
- 其循環供應量爲 68.65M USD
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今天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00038817909600902。
在過去30天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002657386。
在過去60天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0195127649。
在過去90天內，Garlicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008547596468268676。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00038817909600902
|-2.10%
|30天
|$ +0.0002657386
|+1.47%
|60天
|$ +0.0195127649
|+108.06%
|90天
|$ +0.008547596468268676
|+89.88%
Garlicoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.05%
-2.10%
-9.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.
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|1 GRLC 兌換 AUD
A$0.02889288
|1 GRLC 兌換 GBP
￡0.0142658595
|1 GRLC 兌換 EUR
€0.017335728
|1 GRLC 兌換 USD
$0.01805805
|1 GRLC 兌換 MYR
RM0.081261225
|1 GRLC 兌換 TRY
₺0.6332958135
|1 GRLC 兌換 JPY
¥2.830779918
|1 GRLC 兌換 RUB
₽1.866118887
|1 GRLC 兌換 INR
₹1.537101216
|1 GRLC 兌換 IDR
Rp296.033559192
|1 GRLC 兌換 PHP
₱1.0663278525
|1 GRLC 兌換 EGP
￡E.0.919515906
|1 GRLC 兌換 BRL
R$0.113765715
|1 GRLC 兌換 CAD
C$0.0258230115
|1 GRLC 兌換 BDT
৳2.157936975
|1 GRLC 兌換 NGN
₦28.08387936
|1 GRLC 兌換 UAH
₴0.7578963585
|1 GRLC 兌換 VES
Bs0.9029025
|1 GRLC 兌換 PKR
Rs5.024471832
|1 GRLC 兌換 KZT
₸9.4394844765
|1 GRLC 兌換 THB
฿0.623002725
|1 GRLC 兌換 TWD
NT$0.589414752
|1 GRLC 兌換 CHF
Fr0.0160716645
|1 GRLC 兌換 HKD
HK$0.1403110485
|1 GRLC 兌換 MAD
.د.م0.180219339