GammaSwap 價格 (GS)
今天 GammaSwap (GS) 的實時價格爲 0.136012 USD。目前其市值爲 $ 23.99M USD。GS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GammaSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 991.01K USD
- GammaSwap 當天價格變化爲 +25.20%
- 其循環供應量爲 176.54M USD
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今天內，GammaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02737484。
在過去30天內，GammaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3481722767。
在過去60天內，GammaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9221468339。
在過去90天內，GammaSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.122070118895831424。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02737484
|+25.20%
|30天
|$ +0.3481722767
|+255.99%
|60天
|$ +0.9221468339
|+677.99%
|90天
|$ +0.122070118895831424
|+875.56%
GammaSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.91%
+25.20%
+1.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 GS 兌換 AUD
A$0.2176192
|1 GS 兌換 GBP
￡0.10744948
|1 GS 兌換 EUR
€0.13057152
|1 GS 兌換 USD
$0.136012
|1 GS 兌換 MYR
RM0.612054
|1 GS 兌換 TRY
₺4.76994084
|1 GS 兌換 JPY
¥21.32124112
|1 GS 兌換 RUB
₽14.05548008
|1 GS 兌換 INR
₹11.57734144
|1 GS 兌換 IDR
Rp2,229.70456128
|1 GS 兌換 PHP
₱8.0315086
|1 GS 兌換 EGP
￡E.6.92573104
|1 GS 兌換 BRL
R$0.8568756
|1 GS 兌換 CAD
C$0.19449716
|1 GS 兌換 BDT
৳16.253434
|1 GS 兌換 NGN
₦211.5258624
|1 GS 兌換 UAH
₴5.70842364
|1 GS 兌換 VES
Bs6.8006
|1 GS 兌換 PKR
Rs37.84397888
|1 GS 兌換 KZT
₸71.09755276
|1 GS 兌換 THB
฿4.692414
|1 GS 兌換 TWD
NT$4.43943168
|1 GS 兌換 CHF
Fr0.12105068
|1 GS 兌換 HKD
HK$1.05681324
|1 GS 兌換 MAD
.د.م1.35739976