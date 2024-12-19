GAMI WORLD 價格 (GAMI)
今天 GAMI WORLD (GAMI) 的實時價格爲 0.02276075 USD。目前其市值爲 $ 983.13K USD。GAMI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GAMI WORLD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 462.25 USD
- GAMI WORLD 當天價格變化爲 -5.84%
- 其循環供應量爲 43.19M USD
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今天內，GAMI WORLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014118818384677。
在過去30天內，GAMI WORLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016553711。
在過去60天內，GAMI WORLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065905390。
在過去90天內，GAMI WORLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.019871166320864334。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0014118818384677
|-5.84%
|30天
|$ -0.0016553711
|-7.27%
|60天
|$ -0.0065905390
|-28.95%
|90天
|$ -0.019871166320864334
|-46.61%
GAMI WORLD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.30%
-5.84%
-2.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.
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|1 GAMI 兌換 AUD
A$0.0364172
|1 GAMI 兌換 GBP
￡0.0179809925
|1 GAMI 兌換 EUR
€0.02185032
|1 GAMI 兌換 USD
$0.02276075
|1 GAMI 兌換 MYR
RM0.102423375
|1 GAMI 兌換 TRY
₺0.7982195025
|1 GAMI 兌換 JPY
¥3.56797517
|1 GAMI 兌換 RUB
₽2.352095905
|1 GAMI 兌換 INR
₹1.93739504
|1 GAMI 兌換 IDR
Rp373.12698948
|1 GAMI 兌換 PHP
₱1.3440222875
|1 GAMI 兌換 EGP
￡E.1.15897739
|1 GAMI 兌換 BRL
R$0.143392725
|1 GAMI 兌換 CAD
C$0.0325478725
|1 GAMI 兌換 BDT
৳2.719909625
|1 GAMI 兌換 NGN
₦35.3975184
|1 GAMI 兌換 UAH
₴0.9552686775
|1 GAMI 兌換 VES
Bs1.1380375
|1 GAMI 兌換 PKR
Rs6.33295108
|1 GAMI 兌換 KZT
₸11.8977268475
|1 GAMI 兌換 THB
฿0.785245875
|1 GAMI 兌換 TWD
NT$0.74291088
|1 GAMI 兌換 CHF
Fr0.0202570675
|1 GAMI 兌換 HKD
HK$0.1768510275
|1 GAMI 兌換 MAD
.د.م0.227152285