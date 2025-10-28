Gamestop xStock（GMEX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 27.48 24H最低價 $ 27.48 24H最高價 歷史最高 $ 33.93 最低價 $ 23.93 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Gamestop xStock（GMEX）目前實時價格為 $27.48。過去 24 小時內，GMEX 的交易價格在 $ 27.48 至 $ 27.48 之間波動，市場活躍度顯著。GMEX 的歷史最高價為 $ 33.93，歷史最低價為 $ 23.93。

從短期表現來看，GMEX 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gamestop xStock（GMEX）市場資訊

市值 $ 645.62K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.97M 流通量 23.49K 總供應量 253,705.81689625

Gamestop xStock 的目前市值為 $ 645.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GMEX 的流通量為 23.49K，總供應量是 253705.81689625，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.97M。